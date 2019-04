AMC estrenará hoy a las 22 la tercera y última temporada de Into The Badlands, entrega que supo aglutinar con bastante tino artes marciales, futurismo y una estética polvorienta. Tal mixtura ha llevado a comparaciones con Mad Max (por su paleta estética), Game of Thrones (por la rosca política y alma sanguinolenta), The Walking Dead (por su temple narrativo), con Django Sin Cadenas (por el ambiente de las plantaciones sureñas) y La casa de las dagas voladoras (por lo hipnótico de sus secuencias de piña-patada-piña). En definitiva, Into The Badlands acontece en un lugar terrible donde la fuerza es el único derecho y las alianzas entre los distintos clanes duran lo que un suspiro.

La ficción abona la épica cercana al western, situando el relato en un futuro de los malos donde no existen armas de fuego y el combate cuerpo a cuerpo es un arte. ¿Lo más destacable? La estética de corte steampunk, las riñas brutales y el amor por sus personajes. Hay secretos por revelarse y, se promete, una gran batalla final. Estos ocho episodios, entonces, concluirán el viaje de Sunny (Daniel Wu), el exmercenario y peregrino que se hizo un nombre en esas tierras malas.