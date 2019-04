El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, acusó al presidente Mauricio Macri de querer “cerrar el Congreso para no tratar temas centrales”, al hacer alusión a la inactividad de la Cámara de Diputados, que se apresta a culminar el primer mes del período ordinario sin haber celebrado ninguna sesión. “Macri busca cerrar el Congreso para no tratar temas centrales. Ante esto, Graciela Camaño y todo nuestro bloque solicitó el pedido de sesión especial para terminar con la siesta legislativa que quiere el Gobierno”, señaló el ex intendente de Tigre. Los presidentes de los bloques opositores en la Cámara de Diputados presentaron un pedido de sesión especial para el jueves que viene, con el objetivo de que se trate una batería de proyectos.