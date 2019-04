Daniel Passarella irá a juicio oral por irregularidades en su gestión como presidente de River Plate, en el período 2009-2013, que coincidió con el descenso de la entidad de Núñez a la Primera B Nacional.

A casi seis años de la finalización de su mandato, el ex capitán del seleccionado nacional será juzgado por una deficitaria gestión, de acuerdo con la información confirmada por el magistrado Fernando Caunedo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional, número 10.

La denuncia fue presentada, oportunamente, por la Comisión Directiva del Club Atlético River Plate en 2014. Y raíz de esta el ex presidente, de 65 años, fue procesado y embargado, al igual que otros directivos que serán juzgados, como su ex vice, Diego Turnes (hoy en Barracas Central) y Daniel Mancusi, ex tesorero.

De acuerdo a la investigación interna, Passarella está acusado de utilización de firmas falsas en contratos, habría entregado facturas sin respaldo legal y otras maniobras irregulares, no sólo en el fútbol profesional sino en otras áreas. Entre las irregularidades detectadas aparecen cheques librados por 2.356.500 peses en favor de jugadores que no habrían recibido el dinero; unos 154.000 pesos pagados por el club a un abogado del ex presidente para un juicio personal de Passarella con Arba; otros 960.000 pesos por el pago duplicado de gestión de negocios por el pase de Jonathan Fabbro; otros 2.062.000 pesos abonados a una empresa de limpieza (322.000) y otros (1.740.000) abonados a otra empresa de seguridad, que brindaron servicios para dos recitales en el Monumental.

En el caso de ser encontrado culpable, el Kaiser se expone a una condena de hasta seis años de cárcel. El peor final para quien tuvo un exitoso paso como jugador y como DT millonario, quien entre ambos roles conquistó unos diez títulos. Ya como presidente de la institución de Núñez, el también único jugador argentino que fue parte de los dos campeonatos mundiales obtenidos por la Selección en 1978 y 1986 –aunque en este no disputó ningún encuentro, por una salmonella que contrajo allí en México–, sumó otro título aunque no ya a su palmarés: el del ascenso de River de la B Nacional a la Primera División, tras el decenso ocurrido en 2011, también durante su presidencia.

Otra denuncia incorporada a la causa que deberá resolver Passarella, tiene que ver con su relación con la barra brava “Los Borrachos del Tablón” y la reventa de entradas.