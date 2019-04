Mientras conmemoraba el golpe militar de Brasil de 1964, tal cual como había reclamado el presidente Jair Bolsonaro, el obispo de la Arquidiócesis militar de Brasil, Dom José Francisco Falcão, arremetió contra el cantante y compositor Caetano Veloso. Desde el atril de la Iglesia Católica de Brasil, en la que estaba presente la viuda del represor Joseita Brilhante Ustra, Falcão se refirió a Veloso como “un imbécil que en los años 70 cantó que está prohibido prohibir”. “Me gustaría darle un veneno de ratón”, lanzó el católico.

En su homilía el obispo estaba hablando de disciplina y jerarquía, hasta que indicó que incluso las libertades tienen sus restricciones. En ese momento, le pareció oportuno mencionar la canción de Veloso, quien fue detenido durante 54 días después de que se desatara el terrorismo de Estado en el país. Durante esos años, el cantante se vio obligado a exiliarse a Londres, Madrid, Tel Aviv. Habilitado para celebrar la dictadura militar por el presidente, fiel defensor del golpe, el obispo lanzó la amenaza contra el artista defensor de los derechos humanos.

En la Iglesia estaba presente la viuda de Ustra, el torturador de la ex presidenta Dilma Rousseff al que Bolsonaro le dedicó su voto a favor del impeachment contra la mandataria electa en 2016. “Por la familia, la inocencia de los niños en las aulas, que el PT nunca tuvo, contra el comunismo, por nuestra libertad en contra del Foro de Sao Paulo, por la memoria del Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, por el pavor de Rousseff, el ejército de Caxias, las Fuerzas Armadas, por Brasil encima de todo y por Dios por encima de todo, mi voto es sí”, dijo el entonces diputado, que una vez presidente exhortó a que se celebre el comienzo de la dictadura en los cuarteles. Ustra fue coronel del Ejército Brasileño, ex jefe del DOI-CODI del II Ejército (de 1970 a 1974), uno de los órganos actuantes en la represión política durante el período de la dictadura militar en Brasil (1964-1985).

Durante la campaña presidencial, Veloso fue un crítico constante de las medidas que prometía implementar el ultraderechista. “Si Bolsonaro gana la elección, los brasileños pueden esperar una oleada de terror y odio”, había advertido el artista en una columna de opinión publicada en el New York Times. Desde esas páginas, cuestionó los asesinatos a líderes sociales perpetrados por fanáticos de Bolsonaro. “Muchas personas han dicho que planean irse a vivir al extranjero si gana el militar retirado. Yo nunca he querido vivir en otro país que no sea Brasil, y ahora tampoco quiero hacerlo. Ya me obligaron a vivir en el exilio una vez. No volverá a pasar”, prometió por entonces.

Su esposa, Paula Lavigne, escribió esta mañana en su twitter en rechazo a las amenazas. “Menos mal que Dona Cano todavía no está vivo para verlo!”, resaltó en referencia a la madre del artista. ¿Qué vergüenza para la iglesia católica, un Padre que quiere matar a una persona? ¿Qué está sucediendo? Y que Caetano tenga que pasar por esto después de todo lo que vivió durante la dictadura militar?

El sitio de noticias latinoamericano Media Ninja compartió un video en el que el artista relataba cómo vivió los años de plomo.