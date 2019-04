El PJ Bonaerense calificó como “una maniobra antidemocrática” e “inconstitucional” el decreto de Mauricio Macri que modificó las reglas electorales y anticipó que recurrirá a la justicia. “Ninguna reforma electoral puede realizarse el año de elecciones y menos por decreto”, sostuvo el partido que encabeza Fernando Gray. Además, el PJ Nacional expresó su solidaridad con el PJ Bonaerense “en la lucha que está llevando a cabo contra un gobierno que no respeta ni la legalidad ni la más mínima forma, porque es una regla no escrita pero respetada de manera inveterada que en años en los que hay elecciones no se modifican las reglas electorales”.