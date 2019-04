La investigaciones de The Wall Street Journal y The New York Times que destaparon escándalos sobre Donald Trump resultaron premiadas con el Pulitzer, galardón que se dio a conocer ayer. El diario de negocios recibió el reconocimiento al mejor periodismo de Estados Unidos por descubrir los pagos que el ahora presidente de ese país le ordenó hacer a su abogado personal para que dos mujeres no revelaran sus relaciones sentimentales con él durante la campaña de 2016. El Times, en tanto, fue galardonado por su investigación acerca del los orígenes de la riqueza de los Trump. Los premios Pulitzer son entregado por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia (Nueva York) en 14 categorías periodísticas y 7 artísticas. Además de las dos mencionadas, también es relevante la de “servicio público”, que el Sun Sentinel recibió por mostrar las vulnerabilidades en las escuelas antes y después de la masacre en Parkland, Florida, en febrero de 2018. La categoría de investigación la ganó Los Angeles Times por sus notas sobre el ginecólogo de la Universidad del Sur de California acusado de haber violado a centenares de mujeres durante más de veinticinco años; el premio internacional fue para la agencia AP por los reportes sobre las atrocidades en Yemen y para los periodistas de Reuters condenados en Myanmar por dar a conocer la matanza de musulmanes rohinyás. En las categorías no periodísticas, Richard Powers se llevó el premio literario en ficción por The Overstory y Eliza Griswold en no ficción por Amity and Prosperity. El de música fue para la compositora Ellen Reid, por su ópera p r i s m, y se le otorgó una mención honoraria a la fallecida cantante Aretha Franklin “por su indeleble contribución a la música y la cultura estadounidenses durante más de cinco décadas”. En teatro se premió Fairview, de Jackie Sibblies Drury.