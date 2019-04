La experiencia de la Juventus y la garantía goleadora de Cristiano Ronaldo contra la juventud y la osadía de los jóvenes talentosos del Ajax chocarán hoy en la revancha por los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. El empate 1-1 de la ida deparó un gran espectáculo y se espera que el mismo se repita hoy en Turín (desde las 16 hora argentina).

Menos de una semana después del primer choque en Holanda, el recuerdo del formidable partido del Ajax permanece fresco. Ese grupo de jóvenes con hambre, sin complejos y sin miedo a nada quiere ahora seguir haciendo historia. El Ajax ya había dado esa impresión en la ronda precedente al humillar 4-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabeu, dando vuelta la eliminatoria ante el vigente triple campeón de la Champions después de la derrota 2-1 en la ida. Pero la Juventus sueña con un triunfo en Liga de Campeones que se les escapa desde 1996... al ganar la final ante el Ajax. Y aunque parte como favorita, la Vecchia Signora no ofreció su mejor versión en Holanda y no dispone de margen de error. No obstante, el campeón italiano cuenta con Cristiano Ronaldo. El delantero de los 125 goles en Liga de Campeones, 24 de ellos en 21 duelos de cuartos de final, tiene otro recuerdo fresco, el de su triplete ante el Atlético de Madrid en el partido de vuelta de octavos (2-0; 3-0). Aquella noche la Juventus mostró ser un serio aspirante al título por su solidez defensiva, por la organización de uno de los mejores entrenadores del mundo y por la definición de Ronaldo.