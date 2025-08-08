Paz nació por cesárea de urgencia por un retraso intrauterino, dos días después del parto recibió el alta. Cuando su mamá, Micaela Contreras, llegó a su casa notó que su bebé tenía unas manchitas de color café con leche en todo el cuerpo y tres hoyuelos sacros arriba de su ano.

Micaela volvió al pediatra para mostrarle lo que noto en su bebé. "El médico me dijo que no me preocupe, que no iba a pasar nada pero que igual había que hacerle una placa de cadera, que las manchas seguramente eran de nacimiento y tenía que esperar a que se le vaya". Diez días después Micaela volvió al control y recibió la misma respuesta. "Siguió pasando el tiempo, a los tres meses de vida a mi bebé la internaron por una ictericia y viajé a la capital de la provincia para hacerle estudios”, cuenta.

Luego de realizarle un electroencefalograma, Paz fue diagnosticada con un retraso madurativo. A los ocho meses Micaela cambió de pediatra y la derivaron a Salta. No pudo viajar por falta de dinero y buscó una neuróloga en su provincia donde logró hacerle un estudio completo que arrojó como resultado una posible neurofibromatosis de tipo 1, pero sin certezas, una enfermedad que afecta al sistema nervioso y puede generar tumores. "Mi hija tendría que haber tomado hierro, vitaminas y no le dieron nada de eso porque el primer pediatra que la vio me dijo que no era nada, aunque siempre sospeché que ella tenía un problema, por eso cambié de médico. Lamentablemente el tiempo que perdió sin tratamiento ya no se puede recuperar".

Micaela tuvo que pasar por cuatro pediatras distintxs hasta encontrar a una neuróloga y un genetista que después de realizarle un estudio más completo le diagnosticaron microcefalia, además del retraso madurativo. "Su cabecita se detuvo, dejó de crecer", explica Micaela. Además le confirmaron el diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1 mediante una resonancia debido a la presencia de un quiste en el cerebro de Paz que crece, que no es aún no es operable y que debe tratarse porque le perjudica el habla.

Micaela vive con Paz, de un año, su esposo y Gonzalo, su otro hijo de 14 años que tiene una parálisis cerebral infantil, si bien puede valerse por sus propios medios necesita acompañamiento constante. "Paz tiene que hacer un tratamiento con hormonas de crecimiento, las ampollas cuestan 300 mil pesos cada una y necesita una ampolla por semana. Todavía no empezó el tratamiento porque ni en San Pedro, ni en ningún lugar de Jujuy hay endocrinólogos especialistas en hormonas de crecimiento. A los endocrinólogos que fui me dijeron que ellos no tratan esta enfermedad y los niños que tienen esta patología son derivados a Buenos Aires, al Gutiérrez o al Garrahan. Le tienen que hacer estudios oncológicos y de médula y es por eso que es derivada al Garrahan”, explica.

Marcha en defensa del Hospital Gaarrahan. Foto: Gala Abramovich.

Una colecta urgente

La obra social que tiene Paz cubre gran parte de su tratamiento, el pasaje para ella y la mitad del pasaje para su mamá, que vende medias y comida para llegar a fin de mes porque con el sueldo de su marido no le alcanza. Mucho menos le alcanza para ahorrar dinero para el viaje que implica más de seis meses de estadía en Buenos Aires y el pago del alquiler de un lugar donde vivir. "No puedo viajar sola con mi hija, no puedo dejar a mi nene con parálisis, por eso estoy haciendo una colecta solidaria para recaudar fondos y que podamos viajar toda la familia. Acá no tenemos quien cuide a mi hijo, además no está acostumbrado a estar lejos de mí, sería muy difícil para él y no hay nadie que lo pueda llevar al colegio y a rehabilitación", asegura Micaela.

Mientras el gobierno continúa desfinanciado el Hospital Garrahan, sin recomponer los salarios de lxs profesionales, la vida de muchxs niñxs está en riesgo, un hospital desfinanciado, con un vaciamiento y más de 200 renuncias de profesionales de distintas áreas no puede funcionar con la excelencia que lo hacía, sin embargo, sus trabajadores resisten en defensa del hospital pediátrico más importante del país. “Pienso que el Garrahan es la única solución para mi hija y sería una salvación para nosotros. Si mi hija recibe atención ahí va a mejorar muchísimo y va a poder hablar. No duermo pensando en cómo hacer para ir. Necesitamos que se trate en el Garrahan, porque ahí están los mejores especialistas. Acá en San Pedro no hay nada, hay mucha pobreza y son muchas las mamás que tienen hijxs con enfermedades y discapacidad que no se pueden tratar. Hay mucha burocracia y negligencia”, concluye Micaela.

El alias para poder colaborar con la colecta que le permitirá a Paz viajar y realizar su tratamiento es PAZ25NX a nombre de Micaela Contreras.