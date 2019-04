Roberto Sukerman es el único precandidato del Frente Juntos para la intendencia de Rosario y está convencido de tener una oportunidad histórica singular. Con los números de las encuestas en la mano, considera que son los demás -en especial los precandidatos del Frente Progresista- quienes están en problemas. Sobre Cambiemos, se refugia en una constatación empírica: "No pueden caminar por los barrios de Rosario". "La crisis que generó el macrismo hizo que esa marca que en su momento elevaba a los candidatos, hoy los hunda", abunda. Por eso, su principal contendiente es el socialismo, con sus treinta años de continuidad como gobierno local. "Si no han sido cómplices del macrismo, al menos han tenido un silencio preocupante", define la relación de la intendenta Mónica Fein con el gobierno nacional. Así como levantó polémica su propuesta de bajar el boleto -y hoy dice que con subir el millón de pasajes perdidos alcanzaría para reducir 5 pesos la actual tarifa aún sin cambios en la estructura actual de subsidios-, también cuestiona que la gestión local "expulsó industrias", y asegura que quiere mantener la política de salud pública, pero reclamará mayor financiamiento provincial y nacional.

En términos de seguridad, Sukerman recupera su vieja propuesta de policía municipal, que podrá llevar adelante a "mediano plazo", para contar que trabaja en conjunto con el precandidato a gobernador Omar Perotti para coordinar la tarea policial con protagonismo de la Municipalidad, y refuerza con experiencias de otros países, como Colombia. Además, dice que creará, además de las secretarías de Trabajo y Deportes, una de Género y Diversidad, con asignación presupuestaria acorde para atender la violencia de género.

En términos de políticas de producción, Sukerman dice que Rosario ha dejado de ser una ciudad obrera, y eso lo achaca a una política antiindustrial del socialismo. "Rosario expulsó industrias porque llevó adelante un plan, con Mirta Levin, que era sacar las industrias de las zonas urbanas, lo cual no estaba mal. El tema era retenerlas en la ciudad, generar parques industriales, suelo industrial, polígonos industriales. No se hizo nada de eso y las industrias se fueron de la ciudad, se fueron a Baigorria, a Pérez, a Alvear. Lo gráfico de esto es que avenida Las Palmeras divide Rosario de Pérez y el parque industrial metropolitano está en avenida Las Palmeras, donde empieza Pérez. Esto es gráfico para demostrar que Rosario no quiso parques industriales y que expulsó industrias", dice.

Sobre su posibilidad de ser intendente, trasciende los números de las encuestas. "Para ganar la provincia tenemos que ganar Rosario", dice sobre el momento actual del peronismo y va más allá. "Hace diez años podríamos decir que tengo en mi cabeza el accionar político para ser jefe de la ciudad. Fui jefe de Ansés, fui concejal, peleé la intendencia, me quedé sin cargo por pelear la intendencia, me quedé dos años afuera, volví de concejal y ahora vuelvo a ser candidato, y además en un proceso de crecimiento del peronismo, pero también personalmente, porque tuve internas en las otras elecciones y en estas ya no tengo, soy candidato único, lo cual habla de un proceso de unidad", desgrana los pasos consolidados para llegar a esta situación. En ese sentido, también sabe que hace dos años, el traje se lo probaba el candidato de Cambiemos Roy López Molina. "Tenía que ir al sastre a hacerse el traje porque, con 40 puntos, iba a ser el intendente de la ciudad. Bueno, pasaron cosas. Indudablemente la crisis que generó el macrismo hizo que esa marca de Cambiemos que en su momento elevaba a los candidatos hoy los hundiera". Ahí estriba una de las oportunidades. "Nosotros crecimos porque siempre que se genera una decepción en otros sectores, uno acumula de lo que dejan esos sectores. Cambiemos retrocedió, indudablemente hay votos de Cambiemos, de gente que votó a un cambio, que tuvo una expectativa, que fue decepcionada, que nos vota a nosotros, sobre todos los votos más populares. Y por otro lado, porque el socialismo le ha dado cosas buenas a la ciudad en 30 años, pero estamos ante una gestión agotada, que hace tiempo que no tiene más nada para dar".

--Sin embargo, los analistas políticos consideran que no le alcanzará para ganarles a los dos candidatos del Frente Progresista sumados...

--El problema que van a tener ellos es que lo primero que van a tener que hacer es retener lo que saquen, lo que no es un problema mío porque yo lo que saque en la primaria va a ser mi piso en la general y voy a poder tomar votos de otros sectores. El votante de María Eugenia Bielsa me va a votar a mí porque soy el candidato único de Juntos. Si le preguntás a María Eugenia quién es el candidato a intendente de Rosario, te va a decir Roberto Sukerman, no te va a dar otro nombre.

--¿Con eso alcanza para ser intendente?

--Hay dos cosas, uno son los números fríos de una encuesta y lo otro es lo que a uno le pasa en la calle. Hay distintos números de las encuestas. Yo tengo números en los que soy el más votado individualmente y también por Frente. En el que no soy el más votado por frente, me sacan dos puntos. Sacan 30 y yo saco 28, explicame cómo van a retener esos 30. El problema lo tienen más ellos que yo, que puedo sacar 28 puntos solo.

Sukerman se explaya sobre los problemas del sistema de transporte de Rosario y asegura que recuperando los pasajeros perdidos, es factible bajar el precio del boleto. "La plata la pone la provincia, que es lo que siempre reclamamos", asegura y rescata también la propuesta de Perotti sobre boleto gratuito para la comunidad educativa, quienes ganan menos de dos salarios mínimos, vital y móvil y para adultos mayores.

Sukerman también subraya sus propuestas en un tema en el que generalmente no se le pregunta, y rescata el trabajo conjunto con la concejala Norma López, candidata a senadora por la lista Sumar en el Frente Juntos. "Hay que crear, indudablemente, una Secretaría de Género y Diversidad. No alcanza con Instituto de la Mujer. Lo que uno tiene que jerarquizar es presupuesto. La municipalidad tiene un discurso a favor de sus políticas de género, pero el presupuesto es una forma de mostrar su voluntad política, la política pública. Dime cuánto presupuesto tienes y te diré qué importancia tiene esa política pública. Yo digo, si hay una mujer que sufre violencia de género y vos lo único que hacés es prestarle un hombro para consolarlo, hay que jerarquizar el área", afirma. "Todo el mundo sabe el trabajo que tenemos, a fin de año logramos aprobar una asistencia económica para víctimas de violencia, con nuestro equipo atendemos a quienes sufren violencia y las asesoramos, hacemos el mapa de femicidios, soy el autor de la ordenanza de paridad de género", desgrana.