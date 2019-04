Un grupo de intelectuales latinoamericanos encabezados por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel firmó un comunicado de solidaridad internacional con Julian Assange, fundador de WikiLeaks, detenido esta semana en el Reino Unido luego de ser expulsado de la embajada de Ecuador en Londres. “Julian Assange... ha revelado información importante y necesaria para la humanidad toda acerca de las atrocidades y brutalidades cometidas por el Imperio en todo el mundo”, dice el texto.

“Repudiamos la actitud cipaya y traicionera del nefasto presidente de Ecuador Lenín Moreno”, continúa el comunicado. “Esta no es más que una absurda maniobra de arrodillarse ante la Corona británica y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.”

Entre los firmantes están los ex presidentes Fernando Lugo de Paraguay, Mel Zelaya de Honduras, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), el investigador paraguayo Martín Almada, el ex canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, la ex senadora colombiana Piedad Córdoba y la legisladora cubana Mariela Castro Espin.

La misiva firmada por personalidades destacadas de la región también demanda que Assange no sea extraditado a Estados Unidos, donde el editor de megafiltraciones ha sido acusado de un supuesto crimen informático por n Gran Jurado de Alexandria, estado de Virginia. El editor y ciber activista se asiló en la embajada de Ecuador en Londres, en el distrito de Knightsbridge, en el 2012 luego de que la Corte Suprema británica fallara en su contra y ordenara su detención y posterior traslado a Suecia, donde una fiscal había cursado una orden de captura internacional por considerar a Assange sospechoso de haber cometido un crimen sexual. Aunque nunca fue acusado de dicho crimen y la fiscalía sueca eventualmente archivó la investigación, Assange fue detenido al se expulsado de la embajada el jueves pasado por haber violado su libertad condicional. Minutos después Estados Unidos cursó su pedido de extradición.

“La lucha contra el Imperio, la injusticia y la igualdad mundial nos hermana. Exigimos la inmediata libertad y el respeto de los derechos humanos (de Assange). Y que no sea extraditado a EE.UU.” finaliza la carta, que también firmaron los dirigentes argentinos Jorge Rivas, Oscar Laborde, Carlos Aznarez, Joge Kot, Francisco Cafiero y la escritora Elsa Osorio entre otros .