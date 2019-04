El paquete de medidas que anunció el gobierno nacional para intentar bajar la inflación y aplacar la crisis económica antes de las elecciones fue duramente criticado por la oposición. “No son capaces de militar estos anuncios, no basta con tomar una decisión y anunciarla, tendrían que tener convicción sobre la eficacia de esas medidas”, señaló el precandidato presidencial Felipe Solá, apenas conocidos los anuncios. El jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, analizó que “el nuevo paquete económico no demuestra ninguna medida que vaya a reactivar la economía”. Por el lado de la izquierda, el diputado Nicolás del Caño estimó que Macri está “cada vez más parecido a Fernando de la Rúa”

“El Gobierno está desnortado y sin brújula”, afirmó el presidente del Partido Justicialista (PJ) José Luis Gioja, una vez que se difundió el paquete de anuncios económicos. En un comunicado, el dirigente sanjuanino calificó a las medidas como “insuficientes, extemporáneas y demuestran que hay insensibilidad frente al desastre económico en que está sumida su gestión”. Apuntó: “Tenemos a un gobierno sin credibilidad y un Presidente mentiroso, por eso cualquier intento que hagan para ganar aire para llegar a octubre será sólo un manotazo de ahogado”.

“Hoy Macri se da cuenta que tiene que cambiar, pero es tarde. Este gobierno ya fracasó”, dijo Sergio Massa. El líder del Frente Renovador sostuvo que las medidas económicas anunciadas “son un pequeño parche que intenta paliar la crisis, pero el empobrecimiento que les generaron a los argentinos y el daño que le provocaron a la economía es muy grande”. En una recorrida por Tigre, Massa expresó que “mientras la inflación y la política económica sigan igual, las medidas serán pan para hoy y hambre para mañana. Son la constatación del fracaso, la soberbia y la incapacidad de Macri”.

Rossi, precandidato presidencial por el PJ, destacó que “están fundiendo el auto y te anuncian que le cambiaron las gomas. No recomponen ingresos. No hay medidas para reactivar la economía. No hay soluciones para la mayoría”, detalló el santafesino.

“El Gobierno ya hizo los desastres”, dijo Felipe Solá, apuntando a los repetidos ajustes de los servicios de electricidad y gas, por lo que “cualquier acuerdo en ese sentido significa un futuro post agosto o post octubre muy difícil, ¿qué potencia tiene un gobierno que hace acuerdos por dos meses?”. El diputado de Red x Argentina puso en el eje de su análisis que “el Gobierno renunció a cualquier tipo de soberanía económica al atarse cada vez más al FMI”, y agregó que “se renunció al aumento del PBI, ya eso no está en los planes del Gobierno, se renunció a la defensa del trabajo, por el contrario escasea cada vez más, sube la desocupación, se renunció al control efectivo de la inflación, se renunció al salario, no hay ninguna intención en mejorar eso, se renunció a mejorarles la vida a los argentinos”. También cuestionó que el FMI “sacó plata del 2020 para que la tenga el gobierno de Macri”.

El precandidato presidencial por el FIT Nicolás del Caño destacó que “se trató de un mensaje de un Macri cada vez más parecido a De La Rúa. Las medidas son parches para intentar llegar a octubre”, e indicó que el Presidente “se nos ríe en la cara: inventó una ‘conversación’ con una vecina para los anuncios. Dujovne dice que confía en que se cumplirán los acuerdos de precios por que es un ‘pacto entre caballeros’. Sí, eso dijo, como si los empresarios tuvieran algún decoro cuando se trata de defender sus ganancias”.