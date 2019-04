El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró ayer que el acuerdo de precios alcanzado entre el Gobierno y algunas empresas productoras de alimentos "se va a cumplir" y culpó a un “exceso de optimismo” por el fracaso del Gobierno en hacer frente a la inflación. También dijo que el índice de precios va a ser más bajo en abril, luego del altísimo 4,7 por ciento registrado en marzo.

"El acuerdo que alcanzamos es de precios cuidados y se va a cumplir”, dijo Dujovne. El funcionario insistió con que los anuncios del miércoles son "un acuerdo entre caballeros, porque no es un congelamiento". "Acá no hay un decreto que congela y las empresas que no quieren estar en Precios Cuidados pueden no estar, ¿no?", lanzó.

El ministro también negó que las empresas proveedoras y los supermercados hayan remarcado precios en los últimos días o incluso después de los anuncios realizados por el presidente Mauricio Macri. "No es así", respondió el funcionario cuando fue consultado por el canal TN acerca de las denuncias de consumidores por la "desaparición de precios" en comercios chicos y la remarcación en las grandes cadenas.

Dujovne consideró que el oficialismo tuvo "un optimismo exagerado" ante la inflación, pero defendió el rumbo elegido por la gestión del presidente Mauricio Macri para bajarla."Fuimos demasiado optimistas a la hora de encarar este problema, pero estamos en el camino correcto. Hemos logrado una baja importante del déficit fiscal y debemos seguir por este camino. Es lo mismo que hicieron los países de la región y nosotros queremos imitarlos”, sostuvo el ministro, que ahora aplica su “optimismo exagerado” al cumplimiento del “pacto de caballeros” por los precios.

Por último, Dujovne volvió a desligar al Gobierno de la crisis económica que provocó y nuevamente responsabilizó por eso a "la sequía y la restricción de externa de capitales". Dijo que en 2018, si no hubiera sido por esos factores, Argentina "habría tenido crecimiento". “Lo bueno es que pese a los problemas mantuvimos los niveles de empleo y actividad de nuestra economía", subrayó, pese a que la economía registró una caída del 2,5 por ciento y el desempleo trepó casi al 10 por ciento.