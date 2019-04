The Walt Disney Co. lanzó su servicio de contenido audiovisual vía streaming llamado Disney Plus que estará disponible en Estados Unidos a partir de noviembre y en el resto del mundo a fines del año próximo. La novedad amenaza el reinado de Netflix e impactó de lleno en el valor de su acción que llegó a caer más de un 4 por ciento, cifra equivalente a una pérdida de 8000 millones de dólares en su capitalización bursátil.