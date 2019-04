Héctor Bidoglio (foto) no seguirá como técnico de Newell´s. Ayer, tras el desmoralizante 1-3 versus Gimnasia, dio su última conferencia de prensa y se reconoció "responsable" del mal juego del equipo. "Tuvimos todo tipo de sensación negativa, cuando el partido se desordenó no supimos controlar ese desorden, no supimos tener la pelota, no le pudimos encontrar la vuelta", explicó el ex director técnico leproso. Bidoglio, conocedor de las inferiores rojinegras, defendió la inclusión de jóvenes en el equipo de Primera, pero no a cualquier precio. "Son chicos que tienen un futuro inmenso", dijo y agregó que también "se necesitan varios jugadores de jerarquía".

"Fuimos superiores en el ida y vuelta, en los dos partidos". Darío Ortiz, técnico de Gimnasia.

Maxi quiere que mejore

Segundos después de haber sido eliminado de la Copa de la Superliga, Maxi Rodríguez (foto) puso la cara y explicó lo explicable. Nada puede reprocharse él, que fue el único que, al menos, jugó en un nivel aceptable y le dio a la lepra los dos tantos de la serie. "No tiene explicación, (el segundo tiempo) fue muy malo, no supimos liquidarlo, dimos una imagen muy mala, teníamos todo para seguir pasando y se nos escapó de las manos", apuntó el ex jugador de Peñarol de Uruguay. "Somos jugadores de primera división y estas cosas no nos pueden pasar", consideró.

El sabalero eliminado

Colón, como Newell´s, fue otro de los equipos santafesinos que fue eliminado de manera increíble de la Copa de la Superliga. De visita en Victoria, en cancha del descendido Tigre, el sabalero se puso en ventaja 2 a 0 en el primer tiempo con tantos de Leguizamón y Bernardi. Como el partido de ida, en Santa Fe, había terminado sin goles, el elenco que dirige Pablo Lavallén clasificaba con facilidad. Pero el local arrancó la desmontada a través de un penal anotado por Janson. Empató en el epílogo con un cabezazo de Pérez García y al toque se quedó con uno menos por expulsión de Niz. Colón no supo mantener la ventaja y Luna, otra vez de penal, estampó el 3 a 2 final para Tigre, que avanzó de ronda.