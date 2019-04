“Pensar que lo quise pelear y hoy lo lloro. Después de aquella famosa discusión, fuimos grandes compañeros.” Así recordó Diego Maradona a Julio Toresani y lamentó llegar “tarde” para ayudarlo, ya que pensó llevarlo como ayudante en Dorados. “¿Por qué Boca, River o la AFA no les dan apoyo a los futbolistas que pasan por esta situación? No creo que el caso de Toresani sea el único. Hay gente que conocía al ‘Huevo’ mejor que yo y no hizo nada. Mi pésame a toda su familia. Ojalá que los hijos tengan el mismo corazón que su padre”, cerró el Diez.