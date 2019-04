La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, lanzó su propio paquete de medidas de contención del descalabro inflacionario para llegar con chances electorales a octubre. Se destaca el restablecimiento del descuento del 50 por ciento para las ventas en supermercados con tarjetas del Banco Provincia (Bapro), que será efectivo el tercer y cuarto miércoles de cada mes con límite de 2 mil pesos de reintegro, y el tope del 30 por ciento de los ingresos para las cuotas de los créditos hipotecarios otorgados por el Bapro hasta fin de año. Hay una línea subvencionada de créditos para el sector textil y calzados y un plan de pagos para deudas generadas por aportes laborales. Vidal anunció el envío de un proyecto de ley para que una porción de las góndolas de supermercados esté reservada a las pymes y dijo que no seguirá subiendo la electricidad, luego de los tarifazos ya aplicados este año.

En línea con el paquete económico de parches anunciado a nivel nacional, Vidal hizo lo propio en la provincia, con el Bapro como caballito de batalla para absorber el costo fiscal de alguna de las medidas. Para los consumidores, lo más visible es el relanzamiento de la política de descuentos del 50 por ciento para compras en supermercados con tarjetas Visa Débito, Visa Crédito y Mastercard Crédito emitidas por el Banco Provincia, el tercer y cuarto miércoles de cada mes (el debut fue este miércoles 24) con un tope de reintegro de 2 mil pesos, por encima del anterior de 1500 pesos. El plan rigió en el segundo semestre del año pasado, suscitó interminables colas en algunos supermercados y despobló a los comercios aledaños. El descuento sólo aplica para compras de alimentos, frescos, frutas y verduras, tapa de asado, paleta y roast beef, cortes de cerdo, bebidas sin alcohol y artículos de limpieza. El reintegro se realiza a los diez días hábiles en caso de que la compra se cancele con tarjeta de débito y en los siguientes dos resúmenes si se efectuó con tarjeta de crédito. Para quien no sea cliente del banco, el Bapro ofrece cajas de ahorro gratuitas para poder acceder a la tarjeta de débito.

Ariel Aguilar, vicepresidente de la Cgera, entidad que reúne a miles de pymes de todo el país, consideró que “no son medidas de gran impacto y no resuelven ni en un mínimo sentido los problemas de nuestros sectores”. “Con respecto a tarifas, por ejemplo, ya tuvimos en el año un aumento del 40 por ciento y sobre eso ahora se anuncia un congelamiento, no es una rebaja sino que se sostiene una situación que nos complica mucho”. Al respecto, la ONG Cepis advirtió que “no suspende el aumento aplicado en febrero, sólo congela el 4 por ciento previsto para mayo y otro 4 por ciento para agosto. El tarifazo vigente ya representa el 80 por ciento del aumento para todo el año. El congelamiento provincial es igualmente falso que el nacional”.

En tanto, la Cgera evaluó que “las líneas con descuento para pymes del Banco Provincia ya estaban vigentes y tienen el problema de que se limitan a las empresas que están con todos los impuestos al día, cosa que es muy difícil en estos momentos de crisis”. La entidad pyme consideró que “sería bueno que los descuentos en los supermercados puedan extenderse al resto de los comercios, que ahora con los anuncios empeoran su posición porque la gente concentra más las compras en las grandes cadenas”.

Vidal anunció que el Banco Provincia establecerá un tope al aumento de la cuota para los deudores hipotecarios UVA hasta fin de año, límite que se establece en el 30 por ciento de los ingresos familiares. Desde la entidad bancaria aseguraron a este diario que luego de ese período el deudor no tendrá que pagar por la diferencia de los meses anteriores, sino que el excedente será absorbido por el banco. Sin embargo, no hay certezas sobre la evolución de la indexación del capital adeudado. “El reconocimiento del problema es un gran paso, de hecho el Gobierno nacional sigue diciendo que los deudores UVA hicieron un negocio inmobiliario. Sin embargo, este anuncio no le da previsibildad y tranquilidad a las familias porque se limita al período de elecciones y tampoco hay certezas sobre cómo quedan los números de la deuda luego de esos meses”, indicaron a este diario los Autoconvocados UVA. La medida del tope a la cuota rige solamente para los deudores del Banco Provincia.

El economista Sergio Woyecheszen, quien forma parte del equipo de Agustín Rossi (FpV), consideró que “los anuncios buscan emparchar sólo en una pequeña parte las cosas que el propio gobierno rompió. La situación macroeconómica es y será muy delicada, sin solución de continuidad en el marco del ajuste”. El Gobierno de Vidal también anunció una moratoria fiscal para pymes con deudas laborales con el Ministerio de Trabajo para 2019. Implica la “quita total o condonación del 100 por ciento de los intereses de la deuda y un plan de pagos para el capital originario”. Las pymes que adhieran podrán pagarla hasta en 60 cuotas.