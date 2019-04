Los dirigentes sindicales pronostican que el paro de mañana tendrá “un alto impacto”, pese a que la cúpula de la CGT se rehusó a convocar a la huelga. “Será una medida con un alto acatamiento y de alto impacto. Es una decisión política que hemos tomado luego del reclamo que le hicimos al consejo directivo de la CGT de convocar a un paro o por lo menos a una discusión para establecer un plan de lucha”, dijo el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. “La CGT –agregó– tendrá sus necesidades y estrategias, y sus bases que les pedirán no parar. A nosotros nos reclaman medidas contundentes.” La movilización está convocada para las 13 del martes a Plaza de Mayo, donde habrá un palco de cara a la Avenida de Mayo en el que hablarán los principales dirigentes (no está definida la lista de oradores). Pablo Moyano, de Camioneros, anticipó que “va a ser un paro muy importante y, más allá de que algunos gremios no adhieran, sus trabajadores van a apoyar”. El 1º de mayo habrá paro de transportes y los movimientos sociales instalarán ollas populares entre el Monumento al Trabajo y la Casa de Gobierno.