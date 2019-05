Que sea conspiparanoico no significa que no me persigan. La máxima se aplica a Condor (próximo estreno de Fox Premium Series) y particularmente a su protagonista, un técnico de la CIA que se vuelve el objetivo de fuerzas que operan en la oscuridad. Espías, cuerpos de elite, diplomáticos y empresas globales que hacen negocios aprovechándose del escenario post 9/11. El tejido narrativo y las lucubraciones tienen claras conexiones con 24 y Homeland, como si Joe Turner (Max Irons) fuera un Jack Bauer o una Carrie Mathison a los tumbos. El estreno de este thriller será el próximo 31 de mayo a las 21 y sus diez episodios también estarán dispuestos en la APP de la señal.

La ficción es una remake –bastante canónica– de Los tres días del cóndor, la icónica película que Sidney Pollack estrenara en 1975, basada en la saga literaria de James Grady, y con Robert Redford en el papel principal. Si aquella respondía al juego de la Guerra Fría aquí aparece el peligro inminente de un atentado terrorista. En este caso, el analista fue el cerebro en el diseño de un software para descubrir células terroristas. El tipo tiene dudas sobre los alcances de usarlo contra la propia población. Su olfato lo lleva a desconfiar en el momento que su dispositivo sirve para “desactivar” a un musulmán presto a lanzar una bomba bacteriológica en un estadio de fútbol americano, y como consecuencia se disparan las acciones de las empresas farmacéuticas. Condor, entonces, coloca a su protagonista en el foco de los acontecimientos y con remotas chances de resolver el entuerto al encontrarse solo y con su equipo eliminado.

Las claves de la entrega pasan por ese juego tras las sombras con persecuciones en un escenario urbano. También está presente la problemática sobre el gobierno que maneja los hilos de la población. Otro de los atractivos es el elenco, con William Hurt, Bob Balaban, Mira Sorvino y Brendan Fraser, interpretando a las distintas piezas de este juego de rubik incontrolable. Otro personaje importante es Gabrielle Joubert (Leem Lubany), la encargada de borrar a Turner. “La relación entre ambos es casi invisible. Durante toda la serie, ella lo está persiguiendo. Es como el juego del gato y ratón. Pasan uno junto al otro. Sucede que el mundo está girando uno alrededor del otro”, le dice a PáginaI12 la actriz encargada de componer a la impiadosa sicaria.

–¿Qué diferencia a Condor de otras ficciones de su tipo?

–Si te gustan los thrillers, con un elenco increíble y bien ensamblado, que tratan temáticas actuales, miralo. Se ven las acciones de un gobierno y de los que operan por detrás. Creo que es un thriller muy emocionante. Realmente te propone diferentes perspectivas e incluso puede que haga cuestionarte lo que harías en esa situación porque no son dilemas no son fáciles.

–¿Vio la película de Sidney Pollack?

–Sí. Me ayudó para descubrir un poco más sobre cuál es el concepto y la inspiración detrás del guion. Quería entender el planteo general. Ella es un agente de fuerzas especiales de élite, y también es una mujer muy misteriosa, a la que aparentemente acuden cada vez que quieren hacer algo sin dejar rastro. Es muy buena en lo suyo, por lo que tiene trabajo permanente. Y también es una psicópata asesina.

–¿Cree que la serie actualiza los planteos de la película?

–Es muy similar y muy diferente a la vez. Los realizadores le dieron un giro completamente nuevo y también le dan más espacio para explorar los personajes. Pero los temas siguen siendo lo suficientemente relevantes hasta el día de hoy como para que este programa tenga su chance.