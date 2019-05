La postulación de Alberto Fernández a la presidencia en fórmula con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner desató numerosas especulaciones cuáles son sus principales referentes en el área economía. El propio candidato destacó ayer en una entrevista radial a Matías Kulfas y Cecilia Todesca. Otro de los hombres de consulta del ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner es Guillermo Nielsen, quien fue secretario de Finanzas durante la renegociación de la deuda pública que se llevó adelante en 2005. Además, están trabajando cerca suyo Fernando Peirano, Augusto Costa, Paula Español y Emanuel Álvarez Agis. El ex ministro de Economía, Axel Kicillof, es otro referente del espacio, aunque ahora su foco está puesto en la provincia de Buenos Aires donde se lo menciona como posible candidato a gobernador.

En marzo del año pasado, Alberto Fernández promovió el armado del Grupo Callao bajo la coordinación de Santiago Cafiero. La idea fue nuclear a diferentes personas vinculadas al peronismo, con experiencia de gestión, pero no en primera línea. En el área económica vienen trabajando el economista Matías Kulfas, ex gerente general del Banco Central durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, ex director del Banco Nación entre 2008 y 2012 y director de la consultora Idear Desarrollo; y la economista Cecilia Todesca, ex jefa de Gabinete en el Banco Central con Marcó del Pont, investigadora de la Universidad Nacional de San Martín e hija del actual titular del Indec, Jorge Todesca. Junto a ellos también participa Fernando Peirano, economista y ex subsecretario de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva entre 2011 y 2015, quien también se desempeña como asesor en la Unión Industrial Argentina y Adimra. La idea de ese espacio pensar proyectos alternativos que vuelvan a poner el eje en el crecimiento y el empleo, teniendo claras las nuevas restricciones que han generado las políticas económicas implementadas por el gobierno de Macri.

Otra pieza clave en el armado es el economista Guillermo Nielsen a quien el ex jefe de Gabinete valora sobre todo por su participación en la compleja renegociación de la deuda que llevó adelante en 2004 y 2005 como parte del equipo del entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna. Alberto Fernández sabe que la deuda será un tema central luego de que el gobierno de Macri se endeudara en más de 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional en apenas un año. Por eso quiere a Nielsen cerca. Desde el kirchnerismo dejan en claro que nadie piensa en dejar de pagar, pero una extensión de los plazos aparece como factible dado la fuerte carga de vencimientos prevista para los próximos dos años.

Dentro del equipo de campaña que empieza a tomar forma también sobresale el ex secretario de Comercio, Augusto Costa, un hombre del ex ministro de Economía, Axel Kicillof, que fue clave en la implementación de Precios Cuidados, antes de que el programa fuera desguasado por la administración actual. La inflación es otro de los desafíos que tendrá por delante el próximo gobierno y Costa ya mostró buenos resultados al negociar con grandes empresarios. La lista de los ex funcionarios de Kicillof que están cerca de este nuevo espacio también incluye a Emmanuel Álvarez Agis, ex secretario de Política Económica; Paula Español, ex subsecretaria de Comercio Exterior, y Cecilia Nahón, ex embajadora en Washington.

El propio Kicillof tiene conversaciones cotidianas con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner sobre las distintas alternativas a seguir en caso de triunfar en las elecciones, pero el ex ministro aparece ahora como uno de los principales candidatos a competir por la gobernación bonaerense, situación que lo hace trascender el equipo económico que se está formando. Álvarez Agis, por su parte, le dio ayer una extensa entrevista al diario Perfil donde habló casi como un potencial ministro del próximo gobierno.

Los que aparecen relegados en esta nueva etapa que busca ofrecer una imagen moderada son los funcionarios que integraron el equipo del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, uno de los hombres fuertes del kirchnerismo durante los 12 años de gobierno, quien ahora permanece en prisión. El distanciamiento con Cristina Fernández de Kirchner ya había comenzado durante los últimos años de gestión. A su vez, Alberto Fernández fue el principal rival interno de De Vido dentro del gobierno de Néstor Kirchner hasta que el ex jefe de Gabinete renunció luego de la derrota con las entidades rurales que terminó con la derogación de la resolución 125 a mediados de 2008.