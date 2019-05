A dos días de la cumbre de Alternativa Federal para evaluar cómo seguir tras el anuncio del sábado de Cristina Fernández de Kirchner, el recién electo gobernador de Córdoba, Juan Schiarretti, dejó en claro que cree que el frente opositor debe seguir en la suya. “Nosotros seguimos donde estamos”, resaltó categórico en cuanto al rumbo a tomar, en el que para él se tiene que mantener “una oferta propia en las elecciones a presidente” que no lo ubique en el centro de la escena. “Alternativa Federal va a tener fórmula propia, no vamos a formar parte ni de las alianzas que algunos plantean por parte del kirchnerismo ni con Cambiemos”, enfatizó.

Schiaretti habló de Alberto Fernández como “una tercera opción”, a pesar de que algunos miembros dentro del espacio postulan la idea de construir un gran frente opositor junto al candidato a presidente que propuso Cristina Kirchner. Si bien insistió en que él no se siente “el dueño” o “macho alfa” dentro de su espacio, evaluó que el camino a tomar no debe incluir a otros sectores, a pesar de la recién lanzada fórmula Fernández-Fernández. "No soy parte del kirchnerismo. Alternativa Federal va a tener fórmula propia. No vamos a formar parte de ni de una alianza con el kirchnerismo o Cambiemos. Vamos a presentar candidato en las elecciones presidenciales", puntualizó.

El sábado, poco después de que CFK publicara el video con la noticia que sacudió todo el tablero político, Schiaretti ya había resaltado que la senadora “pertenece a otro espacio”, al tiempo que aseguró que estaban trabajando en la construcción de una Alternativa Federal que “va a tener una representación en las próximas elecciones presidenciales”. El primer pasó lo dio con la reunión convocada para este miércoles.

En una entrevista concedida al canal 10, ahora reforzó esa postura. “Nosotros vamos a presentar candidato en las presidenciales fuera de otros espacios y vamos a competir, supongo, con la fuerza que exprese el kirchnerismo y con Cambiemos”, ratificó y negó cualquier tipo de postulación personal. "Al candidato lo vamos a elegir entre todos -aseguró-, antes del 22 de junio. Pero hay que bajar la ansiedad, falta un mes, que en tiempos de Argentina es un siglo", destacó.

En esa línea, subrayó que no pretende encabezar esa fórmula porque su compromiso “es con los cordobeses”. “Nadie me llamó, para qué me voy a poner a analizar cosas si mi compromiso es con los cordobeses”, insistió.

La de Schiaretti es la misma postura que sostiene el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, quienes no apoyan la fórmula Fernández-Fernández, pero el intendente de Tigre y líder del Frente Renovador Sergio Massa no opina igual. Las diferencias entre los referentes intentarán ser zanjadas en el encuentro de este miércoles.