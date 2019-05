Tras una temporada notable en el ascenso mexicano, Diego Maradona expresó sus deseos de seguir siendo el entrenador de Dorados de Sinaloa, por lo que realizó públicamente una serie de requisitos hacia la dirigencia del club de Culiacán.

"Hay pendiente una reunión muy importante. Hemos pasados dos torneos increíbles, con mucho sufrimiento futbolístico. Si Jorgito (Jorge Hank, dueño del club), que es un amigo, me dice 'con esto no llego', seguiremos tan amigos como siempre. Me iré de Culiacán con el mejor recuerdo del mundo", dijo el Diez en una entrevista con la cadena estadounidense Univisión.

Maradona, quien finalizó el segundo de sus contratos de seis meses, pidió un vínculo por dos años y un presupuesto suficiente como para renovar el plantel. "Yo pido un proyecto de dos años con presupuesto para comprar los jugadores que me gusten. También hay que hacer una limpieza de jugadores que ya no van con el juego que tenemos", consideró el ex DT de la Selección Argentina.

Desde que llegó a Dorados, Maradona dirigió 38 encuentros, con 20 victorias, nueve empates y nueve derrotas, alcanzando un notable 60 por ciento de efectividad. Estas buenas campañas (séptimo puesto en el Apertura y quinto en el Clausura) clasificaron a su equipo hasta los dos Playoffs por el ascenso a la Primera División. En ambos, llegó hasta la final (tras superar cuartos y semifinales) y cayó con Atlético de San Luis (triunfo 1-0 y derrota 4-2 en la primera definición a finales de 2018; y empate 1-1 y caída 1-0 en la reciente), que subió a la máxima categoría del fútbol mexicano.

Durante la estadía de Diego en Culiacán, Dorados incorporó una buena cantidad de jugadores argentinos como los ex Defensa y Justicia Fabián Bordagaray (nueve goles en la temporada), Jorge Córdoba (cinco tantos), Fernando Elizari y Luis Jeréz Silva; el arquero ex Banfield Gaspar Servio (capitán del equipo); y el defensor ex Ferro Gustavo Canto.

"Rebelde, héroe, estafador, Dios". A Maradona no le gustó nada el título del documental dirigido por el británico Asif Kapadia. El zurdo no fue a la presentación del mismo en el Festival de Cannes este fin de semana y le dedicó algunas palabras a la pieza fílmica: "Yo jugué al fútbol y me gané mi dinero corriendo atrás de una pelota. Yo no estafé a nadie. Si ellos quieren atraer al público, me parece que están equivocados". Por último, el Diez agregó: "No me gusta el título, así que si no me gusta el título, no me va a gustar la película. No vayan”, sentenció.