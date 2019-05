En el momento de la rueda de prensa para anticipar el estreno de Big Little Lies todavía no se sabía que Shailene Woodley sería la protagonista de Misanthrope, la nueva película de Damián Szifron. Sin embargo, la actriz mencionó espontáneamente al director al enterarse de la nacionalidad del enviado de PáginaI12: “Lo conocí hace poco, es muy copado, y me habló mucho sobre las películas argentinas, de las que yo no tenía ni idea. Es increíble, hay una gran escena y yo no vi demasiado, pero estoy determinada a ver más”, aseguró. En el film, Woodley interpretará a una policía tan talentosa como atribulada que es convocada por el FBI para encontrar a un asesino. “Misanthrope ofrecerá el tipo de experiencia cinematográfica que me convirtió en cineasta. Me siento privilegiado de estar trabajando con una actriz tan talentosa e inteligente como Shailene”, explicó el creador de Los simuladores en el anuncio de prensa de la película, que empezará a rodarse a fin de año.