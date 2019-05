Luego de la masiva marcha de antorchas del jueves pasado que reunió a más de 25 mil docentes, estudiantes y científicos en defensa de la universidad pública, las autoridades del Ministerio de Educación recibieron ayer en el Palacio Sarmiento a los representantes de las federaciones docentes universitarias y les presentaron una nueva oferta salarial. Por primera vez, la mayoría de los sindicatos comunicaron que la propuesta merece ser considerada.

“Hicieron una nueva oferta que está bastante mejor que las otras. Todos la recepcionamos. Vamos a consultar a los docentes. Hoy tenemos un plenario, así que se la vamos a informar a los secretarios generales y el próximo lunes llevaremos una respuesta al ministerio”, dijo a PáginaI12 Carlos De Feo, secretario general de la Conadu.

La oferta prevé adelantar la primera cuota de aumento para mayo, incluye el adelantamiento de la cláusula de ajuste automática frente a la inflación para septiembre y el blanqueo de los montos pagados en negro. De esa forma, el esquema de la propuesta incluye: un incremento del 4 por ciento para mayo, 5 por ciento para julio y 8 por ciento para septiembre junto con la activación de la cláusula gatillo. Además, se incorpora al básico el 5 por ciento correspondiente a enero, y se hará bonificable un 7 por ciento en agosto y otro 7 por ciento en noviembre. Y en el mes de diciembre se remunerará el monto restante, quedando el 100 por ciento del salario en blanco, es decir que impactaría en el plus por antigüedad, zona y postítulo. A partir del mes de enero de 2020 habrá una recomposición del nomenclador y un porcentaje para jerarquización. Por último, en febrero se activaría la segunda cláusula gatillo frente a la inflación.

“La propuesta contempla todo lo que han sido exigencias nuestras desde el comienzo. Es, en primer lugar, que ningún aumento sea en negro, en segundo lugar que se blanqueen todas las sumas en negro en el transcurso de este año, no en 2020. Y por otro lado, que aparezca una cláusula gatillo y no una revisión”, dijo Claudia Baigorria, secretaria adjunta de Conadu Histórica. “Para nosotros es aceptablemente considerable. Es una propuesta para bajar y discutir en las asambleas y esto es lo que vamos a hacer en el transcurso de la semana”, agregó.

“Tener estos meses un aumento del 4 por ciento, el blanqueo y después un aumento del 8 por ciento, y luego tener las dos cláusulas gatillo, por lo menos nos garantiza que llegamos a las cláusulas con un aumento salarial. O sea que no llegamos sin nada. Y las cláusulas gatillo hacen que no perdamos nada, porque se actualizan de acuerdo a la inflación. En este contexto, no perder salario es un logro”, señaló De Feo.

Para la Fedun la propuesta también merece ser considerada. “Hemos manifestado que contestaremos la propuesta luego de consultar con todos los secretarios generales de la federación”, informó la federación que lidera Daniel Ricci.

Durante el transcurso de esta semana, el conjunto de las federaciones universitarias debatirán en asambleas y plenarios la propuesta oficial y elevarán su respuesta al ministerio.