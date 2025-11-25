Omitir para ir al contenido principal
El City perdió su invicto; este miércoles Arsenal-Bayern Múnich y Atlético Madrid-Inter

Champions League: el Chelsea de Enzo y Garnacho fue demasiado para Barcelona

Londres vivió una fiesta por los goles de Koundé en contra, Estêvão y Delap. Goleó el Dortmund y se recordó a Diego Maradona previo al éxito de Napoli.

Chelsea's Brazilian midfielder #41 Estevao (C) celebrates with teammates after scoring their second goal during the UEFA Champions League league-phase football match between Chelsea and Barcelona at Stamford Bridge in London on November 25, 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP)
chelsea barcelona Enzo Fernández se suma al gran festejo de Chelsea. (AFP/AFP)

