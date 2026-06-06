Colapinto largará 14º en Mónaco

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No pudo superar la Q2 y peleará desde el fondo por los puntos
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A bordo de su Alpine, sorteó la Q1, pero no pudo llegar a la Q3. Antonelli consiguió la pole en el principado.
06 de junio de 2026 - 15:59
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F1 Grand Prix Of Monaco 2026 Practice 1 And Practice 2
Colapinto en acción en Monaco.
JAKUB PORZYCKI. AFP
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