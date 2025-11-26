Omitir para ir al contenido principal
Brutal femicidio en Córdoba

Confirmaron que los restos hallados en bolsas de consorcio son de Camila Merlo

La mujer de 26 años, trabajadora sexual, pudo ser identificada por un tatuaje. Este martes, familiares y amigos marcharon en la capital cordobesa para pedir Justicia.

Los investigadores confirmaron que los restos hallados en bolsas de consorcio corresponden a la joven Camila Merlo de 26 años. (Archivo -)

