Sociedad
Brutal femicidio en Córdoba
Confirmaron que los restos hallados en bolsas de consorcio son de Camila Merlo
La mujer de 26 años, trabajadora sexual, pudo ser identificada por un tatuaje. Este martes, familiares y amigos marcharon en la capital cordobesa para pedir Justicia.
26 de noviembre de 2025 - 1:00
Los investigadores confirmaron que los restos hallados en bolsas de consorcio corresponden a la joven Camila Merlo de 26 años.
(Archivo -)
