"Había que construir una válvula donde no existía", dijo ayer el ingeniero Gabriel Omar, que fue parte en las pericias realizadas en el marco de la investigación por la explosión del edificio de calle Salta 2141. Se trata del ingeniero mecánico con 39 años de experiencia que estuvo durante los estudios del gabinete de gas del edificio, que se hicieron en la UNR, en Mar del Plata y en Córdoba.

El profesional habló de una válvula (de corte general) de tapón lubricado. "No es de regulación, solo abre o cierra. Se opera con un cuarto de vuelta de palanca. La única autorizada a manipularla es la distribuidora", dijo y cuando el fiscal Miguel Moreno (foto) le preguntó si podía estar dura, respondió que podía ser por "lubricación insuficiente".

También manifestó que tras el arreglo de la fuga del 25 de julio, para rehabilitar el servicio Litoral Gas debía controlar los departamentos y que el procedimiento fue "incorrecto".

Sobre la pericia, recordó que "se desmontó la válvula que secuestró Gendarmería", luego de aquella trágica mañana del 6 de agosto de 2013. "Era un tramo de cañería y se verificó que la válvula estaba abierta. Incluso, no recuerdo que se haya podido terminar de cerrar, durante la pericia", dijo. "Mi conclusión es que no estaba operable, porque es una válvula manual y si tengo que recurrir a un artificio para moverla, no estaba operable".

Incluso, dijo que la pericia de Mar del Plata indicó que estaba lubricada y que después del 25 de julio siguió operativa. "Yo dije que no es cierto que siguió operativa, por el esfuerzo para cerrarla, durante la pericia, más el testimonio de que se vio a dos operarios", forzando.

Al mismo tiempo, sugirió que "cuando más interconectado está (el servicio) es más barato, pero es más inseguro porque no se puede aislar un sector ante una contingencia", dijo. "Lo que se puede hacer es seccionar, con válvulas para aislar el sector".

Sobre lo que sucedió ese día, cuando se demoró dos horas cuarenta minutos en cortar el servicio, señaló que "por la no existencia de válvulas seccionadoras, hubo que construir una en cada esquina", y no se hizo de manera simultánea porque había una sola máquina. "Es más barato no tener las válvulas que haberlas puesto. Cuanto más confiable (el sistema), mayor inversión", concluyó.