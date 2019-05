"Fue un golpe muy duro que recibimos tanto yo como todo el vestuario, costó levantarse, creo que se vio en los siguientes partidos (de Liga) que nos tocó jugar porque el golpe fue durísimo", comentó este viernes Lionel Messi, al romper el silencio desde la eliminación en las semifinales de la Champions League tras la derrota 0-4 ante Liverpool. El capitán del Barcelona habló en la rueda de prensa previa a la final de Copa del Rey, donde se medirá mañana contra el Valencia, (desde las 16.00) en Sevilla, y pidió centrarse en ganar para "terminar bien" la temporada.

"El primer tiempo no fue malo del todo y después en el segundo, no competimos, hubo un solo equipo en la cancha y ese fue el mayor error", explicó Messi, respecto a la eliminación ante el Liverpool, al que Barcelona había derrotado por 3-0 en el Camp Nou. "Fallos, errores, despistes, lo peor y lo que no nos podemos perdonar es que no competimos, nos estábamos jugando una final y nos dejamos pasar por arriba", insistió el capitán azulgrana.

Esta humillante eliminación europea empañó la buena temporada del Barça, según Messi. "Ahora tenemos la posibilidad de hacer un doblete, de terminar bien dentro de lo que cabe el año". El equipo sólo tiene que "pensar que hay que ganar como en todas las finales que jugamos, esa es la idea: ir a buscar el título". "Volver a conseguir un doblete es importantísimo para el club, para el vestuario, pero nos va a quedar una sensación rara por lo que pasó en Anfield", añadió Messi, que salió en rueda de prensa con el Barcelona por primera vez desde 2015.

En desensa de Valverde

El capitán azulgrana aprovechó para elogiar a su técnico, Ernesto Valverde, tras las especulaciones de cese y abogó por su continuidad. "Sinceramente creo que el míster hizo un trabajo impresionante en todo este tiempo, me gustaría que siga", apuntó. "Creo que en la eliminación con el Liverpool no tuvo culpa prácticamente de nada, que nosotros somos los culpables de ese partido", agregó el delantero, quien le quitó importancia a la posibilidad de ganar la Bota de Oro de Europa, que se definirá en pocas horas, en función de lo que haga el atacante del París Saint Germain Kylian Mbappé este viernes frente al Reims, en la última jornada de la liga francesa.

"No tengo eso en la cabeza, todavía nos estamos reponiendo de lo que pasó en Liverpool, por lo menos yo todavía estoy en eso, y ni pienso en lo personal, simplemente en ganar esta final y terminar el año bien con otro título", insistió Messi, que hizo un buen balance de su primer año como capitán azulgrana.

"Fue un año espectacular, donde ganamos la Liga, estamos en una final de Copa del Rey. Hicimos un gran año, sacando el partido ese (de Liverpool), el partido ese estropeó un poco el gran año que hemos hecho", dijo Messi, que pese a esa decepción no pensó nunca en dejar el Barcelona.

"Obviamente, eso nunca lo dudé (seguir en el Barça). El hecho de que hayamos quedado eliminados de la Champions no me hace pensar dejar el Barça para nada", concluyó.