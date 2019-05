“Ya estuvimos en el laberinto y ya sabemos cómo salir de ahí”. El primer spot de campaña de la fórmula compartida por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner comenzó a circular ayer en las redes sociales. Después del acto en Merlo en el que se presentaron ambos candidatos, el primer video se basa en la participación del ex jefe de Gabinete en un acto en Ferro, con el peronismo porteño.

“A veces me dicen ‘sos igual a Kirchner’. Si creen que me lastiman, están equivocados. Me llenan de orgullo cuando me dicen eso. No me afectan me llenan de orgullo”, dice en el video Fernández, en el escenario que lo tuvo como único orador en Ferro, en un locro por el 25 de mayo organizado por parte del peronismo porteño. “Cuando veo este presente que se parece tanto a aquel país en cenizas que recibimos en el 2003. Deberemos salir como salimos de ese laberinto”, apunta el dirigente justicialista frente a los miles de comensales.

“Nosotros sabemos salir de ahí. No somos improvisados, la improvisación es el arte del macrismo, no el nuestro”, dijo apuntando los dardos a Cambiemos y al plan de ajuste que desplegó en estos tres años y medio de gobierno. “Cuando llegue el momento del traspaso del poder, cuatro de cada diez argentinos van a estar por abajo de la línea de pobreza, y Macri dice que estamos mejor”, continúa Fernández en el spot.

“Vamos a hacerlo otra vez. Otra vez nos vamos a levantar de las cenizas, otra vez vamos a sacar a nuestros hermanos de la pobreza, otra vez seguiremos reivindicando la democracia, otra volveremos a poner a la Argentina en un lugar digno en el mundo”, señala el candidato y agrega: “No lo voy a hacer yo, lo vamos a hacer con Cristina y con todos ustedes”.