A partir de las 15, en Parque Norte, un congreso del Frente Renovador discutirá el posicionamiento de la fuerza que lidera Sergio Massa para las elecciones nacionales, si es que se mantiene en Alternativa Federal o busca sumarse al armado que promueve la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner. Según lo que se adelantaba anoche, el encuentro le cerraría la puerta a una colectora con la gobernadora María Eugenia Vidal y habilitará a Massa a negociar un acuerdo con el peronismo.

Hasta hace poco no se tenía idea del congreso del FR, pero tomó una importancia inédita a partir de que Massa derivó toda decisión a lo que se apruebe en el encuentro. Lo que se dirá allí es que la prioridad es armar un frente opositor para derrotar a Mauricio Macri. Sin embargo, con la ambigüedad habitual, cerca de Massa sostenían que no necesariamente eso significa cerrar la unidad con el kirchnerismo. Como anticipo de la discusión, el intendente de Tigre, Julio Zamora, electo por el FR, se mostró ayer junto a Alberto Fernández (foto) y no sólo expresó el apoyo a su fórmula sino también la de Axel Kicillof-Verónica Magario para la provincia de Buenos Aires.