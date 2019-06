La construcción de múltiples sentidos

La continuidad del Ciclo de Teatro Transgénico ya reúne, con 20 años de experiencia, 14 ediciones. Como señala a Rosario/12 el actor, director y dramaturgo, Gustavo Di Pinto, "comenzó cuando inauguramos la sala La Morada, en un principio para dar a conocer el lugar, pero con un objetivo bastante distinto al actual. En ese momento, el ciclo se llamó 'familias transgénicas', porque las obras tenían en común el tema de la familia disfuncional, y descubrimos que, en cuanto a la dramaturgia, las obras tenían una característica particular, por fuera de lo convencional".

Así, la decimocuarta edición del Ciclo de Teatro Transgénico inaugura su programación este domingo (ver recuadro), para extenderse durante todos los domingos de junio y julio en Teatro La Morada (San Martín 771, PA). En total, diez espectáculos -entre los que se cuentan funciones dobles de elencos locales y del interior del país- serán parte del periplo que organiza el grupo de teatro Esse Est Percipi, junto al Instituto Nacional de Teatro, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad y el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia.

Apartarse de lo convencional, explica Di Pinto, remite "a salirse del texto previo, escrito por un autor, tomado por un elenco con un director y llevado a escena. En las obras que habían participado en aquella primera edición, la dramaturgia había sido construida durante los ensayos, en lo que llamamos dramaturgia de grupo o dramaturgia de director. Así fue que nos interesó más esta otra propuesta y decidimos llevar al ciclo por ese lado. En la segunda edición pasó a llamarse 'teatro transgénico' y sostuvimos esta idea de reunir obras de distintas regiones del país, que trabajaran la dramaturgia como construcción de sentido, es decir, en un sentido un poco más amplio, no solamente refiriéndonos como dramaturgia al texto escrito, sino a la sumatoria de todos los elementos que hacen al teatro. Comenzamos con obras de Rosario y luego fuimos sumando a otras regiones".

En cuanto a las consecuencias que arrojan los años de trabajo, Di Pinto señala "la conformación de un corredor en el cual estas obras pueden circular. De esta manera, también nosotros tenemos la posibilidad de participar en otros ciclos realizados por otras regiones. Al ir generando estas redes, apareció también la posibilidad de Escena Santafesina (programa del Ministerio de Innovación y Cultura), donde fuimos seleccionados en el rubro 'Programación' con la sala. En esta edición, se sumaron muchas obras de Santa Fe".

Del término "transgénico", aclara de sí mismo el ciclo: "Concebido artificialmente. Una mezcla que da como resultado la construcción dramatúrgica teatral". Al respecto, agrega Di Pinto: "se trata de correrse un poquito del eje, a partir de un trabajo de búsqueda, de investigación. Esta línea es la que atraviesa a todas las propuestas. Desde luego, siempre tenemos en cuenta al espectador, porque a veces los trabajos de investigación se corren tanto que corremos el riesgo de dejarlos afuera, pero nosotros buscamos experiencias que aporten algo nuevo, para que el espectador que viene se vaya con una herramienta más, sintiendo que fue parte y no quedó excluido. Creo que en una comedia, por ejemplo -y esto es algo que en el grupo trabajamos mucho-, uno puede correr un poquito el eje y mostrar otra alternativa".

En cuanto a la afluencia de público, un rasgo que los teatreros de la ciudad vienen destacando de manera positiva, el Ciclo Transgénico no es la excepción: "En base al gran esfuerzo y trabajo de todos los grupos de la ciudad, creo que el público se va instalando. Cuesta, pero somos tozudos (risas). Creo que cada espacio de la ciudad fue generando su público, y eso ha tenido que ver con no bajar los brazos, con sostenernos; por supuesto que buscamos las formas, porque a la gente le cuesta cada vez más pagar una entrada, de eso no nos podemos escapar, pero siempre aparece alguna alternativa".