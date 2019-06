La matrícula alfanumérica de un Rolls Royce es el vínculo más certero de NOS4A2 (léase Nosferatu) con la basta enciclopedia vampírica. Aunque su conductor, Charlie Manx (Zachary Quinto), es siniestro en un modo diferente al pálido Conde Orlock del clásico murniano. “Mi personaje no está sediento por la sangre. No cree ser tan malo como lo es en realidad. Eso lo hace más complicado y con varias capas”, repasa el actor frente a PáginaI12 durante su visita a la Argentina. ¿Cuál es la base de su dieta? El alma de los niños que traslada en su coche hasta Christmasland, un universo paralelo donde no se puede ser infeliz. El estreno de la serie de terror sobrenatural que se propone retorcer el género será hoy a las 22 por AMC.

La única capaz de hacerle frente a Manx es Vic McQueen (Ashleigh Cummings), una adolescente que proviene de un hogar maltrecho y que pudo volver de sus dominios. NOS4A2 sabe sacar provecho de mañas y herramientas conocidas (el villano retorcido y vistoso, la tónica pueblerina, el cruce con el relato iniciático) mezclándolas con una pátina autoconsciente, referencias encriptadas y vueltas de tuerca evidentes. Vale decir que se trata de una adaptación de un celebrado libro de Joe Hill (también contó con una novela gráfica) cuya composición recuerda por motivos sobrados a Stephen King. “De chico era su fan y leí todos sus libros. Así que me entusiasmó trabajar con su hijo, que es tan talentoso. Joe tiene una voz única, pero podés ver las influencias de su padre. Tomó todo lo que aprendió de él y creó una voz nueva. El libro y la novela gráfica me ayudaron muchísimo para poder bucear en la historia previa de Charlie. Así que pude entender quién es y porqué acaba siendo así”, cuenta el actor sobre una encarnación que tiene bastante del ADN del payaso Pennywise de It. “Charlie tuvo muchos traumas en su infancia y él cree que no está haciendo el mal, como fue abusado cree que secuestrando chicos los previene del sufrimiento”, repasa el actor.

Ciertamente la horma King es uno de los encantos de NOS4A2, que en su primera temporada sólo abarca un tercio del libro de Hill. El otro es justamente la presencia pétrea y la voz narcótica de su protagonista. Quinto saltó a la fama en Heroes con su asesino serial de gente con superpoderes; alcanzó un nuevo estatus como el Spock de la última saga cinematográfica de Star Trek y volvió a probar la maldad en la tevé con American Horror Story: Asylum donde interpretó de un psiquiatra bipolar adicto a los asesinatos sangrientos. Por esos mismos motivos, Quinto se resistió a aceptar el papel de Manx. “Mi primera reacción fue no querer hacerlo. Me convencieron los guiones y el ángulo con el que iba a ser retratado. No es el típico malvado, es un personaje complicado y dinámico”.

–Charlie Manx tiene un look muy singular ¿esa imaginería lo ayudó a componerlo?

–Es un programa muy estilizado pero luego lo tenés que rellenar. Es como un universo que complementa al personaje. La esencia de Manx no tiene nada que ver con esa estética y ése fue el proceso que más disfruté. La voz, por ejemplo, que pasa de lo granuloso a lo juvenil es una de esas elecciones. Es alguien que tiene hambre, está buscando, y eso lo trasladé a mi cuerpo, es un tipo vacío y usa sus extremidades, sus manos, para ir en busca de lo que lo llena.

–NOS4A2 se presenta como “una historia de vampiros diferente”, ¿en qué sentido lo es?

–Hay una combinación de dos mundos. Tiene un toque familiar y sobrenatural lo que lo vuelve especial. Él no va chupando sangre, tampoco le tiene miedo a la luz. No es un vampiro en el sentido tradicional pero necesita absorber la vitalidad de otras fuentes. La temática vampírica está pero desde un filtro y perspectiva distinta.

–¿La protagonista es simplemente una amenaza para los propósitos de Charlie o hay algo más en su relación?

–La primera temporada es más bien sobre el despertar de Vic y su poder. Mi personaje se sorprende de que ella pueda acceder a su mundo. Se siente amenazado, intrigado y Charlie tiene una infatuación con ella. La ve como la madre que no tuvo y que cuenta con el potencial para cuidar a los chicos en Christmasland. Es una relación con sus idas y vueltas. Para Vic se trata de rescatar a estas almas perdidas.

–¿Qué significa el Rolls Royce para su personaje?

–El auto es omnipresente, casi como una extensión de Charlie. Y a los chicos les atrae mucho. Dentro del coche les succiona la energía volviéndolos una especie de zombies- vampiros. El auto es más vampírico que Charlie en un punto.