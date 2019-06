La Policía de la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz busca intensamente a una mujer de 33 años, desaparecida desde ayer a la tarde, luego de que saliera de su casa para retirar a uno de sus tres hijos de la guardería. Ana Guadalupe Rodríguez había denunciado en reiteradas oportunidades a su expareja por violencia y amenazas, por lo cual tenía un botón antipánico que, según los medios locales, estaría apagado desde la víspera.

Los familiares de Rodríguez, quien vive en el barrio La Quinta Primera Sección de la villa serrana, hicieron la denuncia en la Policía y viralizaron su caso en las redes sociales. De acuerdo con su hermana Laura, Guadalupe había presentado al menos seis denuncias contra su expareja por violencia.

Ana Guadalupe Rodríguez ESTA DESAPARECIDA ....SI ALGUIEN LA VIO ....AVISAR A LA POLICIA DE CARLOS PAZ LA ESTAN BUSCANDO .... Posted by Adriana Nadaya on Monday, June 3, 2019

“Guadalupe está en una situación compleja con su ex. La última vez, él violó la orden de restricción y la amenazó. No tuvimos respuesta de la Policía como debe ser. Apenas lo encontraron tendría que haber ido preso. Y le hicieron unas preguntas nomas”, advirtió Laura en declaraciones radiales, al asegurar que no falta ninguna pertenencia de su hermana en el domicilio.

Según su hermana, Guadalupe usó Whatsapp alrededor de las 15.30 de ayer y luego volvió a conectarse alrededor de las 20 “pero no responde mensajes ni llamadas”. La fiscal del caso, Jorgelina Gómez, mientras tanto, reconoció en declaraciones a Radio Mitre que la Justicia, por el momento, no descarta "ninguna hipótesis”.