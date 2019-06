“Viernes, 13 de noviembre de 2015, diez menos diez de la noche, sala Bataclan, París. Mil quinientas personas disfrutan de un concierto de rock del grupo Eagles of Death Metal. Tres terroristas irrumpen de pronto en el local y una ráfaga de fusil acalla con su estrépito los riffs de las guitarras eléctricas”. Ese es el inicio de una odisea que Ramón González luego plasmará en Paz, amor y death metal (Tusquets Editores). Allí, González narra en primera persona la experiencia que no acabará siquiera cuando sea rescatado con vida. Paz, amor y death metal, es un testimonio literario de un suceso que pudo terminar con su vida y que retrata con desnudez lo que vivió el autor aquella noche y también lo que no ocupó las primeras planas de los diarios y que solo la literatura puede abordar.