La actriz Carla Peterson, integrante del colectivo Actrices Argentinas y una de las caras visibles de la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo, pidió por el aborto legal al recibir su el premio a mejor actriz protagonista, por su rol en la tira “100 días para enamorarse”.

“Tengo que levantar este pañuelo y agradecer a todas las mujeres que salieron a la calle y hablaron de algo que solo a las mujeres nos pone en peligro. Y es una realidad, aunque no nos guste”, dijo la actriz, al levantar el pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

La actriz fue vehemente al reclamar una respuesta urgente a las autoridades sobre un tema que se cobra la vida de miles de mujeres que abortan en la clandestinidad.

“A mí no me gusta hablar del aborto. Ninguna mujer quiere atravesarlo. Pero es una realidad, pónganse de acuerdo. Lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo”, dijo por último Peterson, que fue aplaudida fuertemente por los presentes.

El 28 de mayo pasado, en el Día Internacional de Acción por la salud de las Mujeres, la Campaña por el aborto legal presentó por octava vez en el Congreso el proyecto que busca la interrupción voluntaria del embarazo luego de que el año pasado, tras un debate histórico, la iniciativa fuera aprobada en Diputados y más tarde bloqueada en el Senado. La presentación fue acompañada por una multitudinaria movilización a favor del aborto legal.