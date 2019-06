Evangeline Lilly está completamente en contra de la idea de relanzar Lost. Ante los rumores al respecto, la actriz que interpretó a Kate Austen en la serie de ABC desde 2004 hasta su final en 2010 fue consultada por Entertainment Weekly sobre si piensa que el show podría retornar de alguna manera. "Mi respuesta más honesta es que espero que no", dijo. "Realmente soy el tipo de persona que siente que deberíamos dejar en paz a muchas de estas franquicias. Soy una fan accérrima de las primeras películas de Star Wars, y creo que a veces se puede devaluar el contenido original. Creo que eso podría suceder, y odiaría ver que pasara con Lost."

Aquellos que esperan un regreso a la isla mística llena de escotillas, personajes hostiles y un tal Hurley quizá deban esperar un poco más, aunque el guionista Carlton Cuse y el co-creador Damon Lindelof dijeron hace poco que esperan hacer un reboot en algún momento futuro, aunque ellos no estarían involucrados. Cuse dijo en 2017 que "Damon y yo estamos bastante seguros de que no tenemos ninguna intención de relanzar Lost. Sé que últimamente aparecieron un montón de programas que lo hicieron, pero nosotros no estamos en ese camino. Espero que cuando eso suceda, quien sea que lo haga no tome los personajes de la Lost original. Porque trabajamos muy duro para terminar ese show y darle a los sobrevivientes cierto cierre. Aunque sé que hay cierto debate acerca de si le dimos un cierre suficiente".

El trabajo de Cuse después de Lost incluye Bates Motel, mientras que Lindelof se dedicó a supervisar The Leftovers para HBO, que terminó en 2017 luego de una temporada que muchos señalaron como una de las mejores en mucho tiempo; su próxima tarea será una adaptación de The Watchmen para la misma cadena.

El año pasado, Lilly señaló al podcast The Lost Boys que terminó llorando tras filmar una escena de desnudo en Lost; los creadores de la serie, incluyendo a JJ Abrams, le mandaron un mensaje público pidiendo disculpas.



* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.