La selección qatarí logró un inesperado empate 2-2 ante Paraguay luego de estar dos goles abajo, y sumó así su primer punto en la historia de la Copa América. El conjunto guaraní que dirige Eduardo Berizzo, quien debutó en partido oficial al frente de la albirroja, vio allanado el camino a los cuatro minutos, cuando Oscar Cardozo marcó de penal, y amplió la ventaja tras el descanso por medio de Derlis González. Pero el combinado que dirige el español Félix Sánchez descontó primero con Almoez Ali Abdulla, el máximo goleador de la pasada Copa de Asia, e igualó después a través de Boualem Khoukhi. Así las cosas, Colombia se mantiene en la cima del Grupo C, lo escoltan paraguayos y qataríes, en tanto Argentina quedó en último lugar.

El partido no pudo arrancar mejor para Paraguay porque enseguida el arquero Al Sheeb le regaló la pelota a Cardozo en la salida y casi fue gol. Y en la jugada siguiente, un defensor asiático cometió penal por mano evidente. Entonces, el conjunto guaraní ya ganaba desde los 4, porque Tacuara Cardozo no falló desde los doce pasos. Poco después, el ex centrodelantero de Newell’s volvió a marcar, pero su tanto fue anulado por offside. Los convidados a Brasil 2019 se mostraban como un equipo con algunas aptitudes técnicas, pero a la vez muy inocente a la hora de defender.

Así y todo, Qatar –junto a la de Japón, una de las dos invitadas a participar de la presente Copa América– salió en el complemento dispuesto a sorprender a Paraguay en un Maracaná que lució muchas butacas vacías. Y cuando más le costaba al cuadro rojo y blanco, el ingresado González remató un bombazo inatajable que pareció sentenciar la cosa.

Pero lo cierto es que Paraguay está muy lejos de ser aquella selección durísima que alguna vez comandó el recordado José Luis Chilavert. Y se confió demasiado, porque los asiáticos jamás dieron el brazo a torcer y descontaron, primero, con un gol fantástico de Ali a los 67 minutos. Fue una señal de alerta para los paraguayos, porque apenas nueve minutos más tarde Khoukhi selló el empate definitivo en una jugada en la que se lesionó el defensor Rodrigo Rojas, al tratar de despejar el balón con la cabeza, pero que no obstante terminó en la red.

La concurrencia en el Maracaná asistía entonces a una remontada épica, porque tras el empate Paraguay se desinfló anímica y futbolísticamente. Encima los heroicos muchachos qataríes, actuales campeones continentales de Oriente, contaron con un importante apoyo del público local, que hasta cantó “ole” a los de su vecino país en el tramo final del encuentro.

El próximo miércoles, Qatar enfrentará a Colombia desde las 18.30. Y el seleccionado guaraní, que sacó un resultado que le da oxígeno a la Argentina, jugará partir de las 21.30 un choque crucial precisamente ante el equipo de Lionel Scaloni para la definición del grupo.