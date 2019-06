“Son cosas que pasan”, expresó el titular de Fiat Chrysler Automobile, Cristiano Rattazzi, al relativizar la suspensión de 2000 trabajadores de su planta ubicada en Córdoba. “No es tan grave, cuando sucede siguen ganando el 75 por ciento del sueldo”, consideró el empresario al asegurar que los problemas de la compañía no responden a la profunda contracción del mercado interno sino a la crisis interna en Brasil a donde se exporta la mayor de la producción. El dirigente de la UIA y ferviente defensor del Gobierno señaló que la solución debe llegar de una mayor apertura comercial.

La industria automotriz es una de las más afectadas por el desplome del mercado interno, la volatilidad financiera y el incremento en las tasas de interés. El impacto no se limita a las terminales como Iveco, Renault, General Motors, Honda, PSA-Peugeot o Fiat Chrysler Automobile que a lo largo de 2019 suspendieron y despidieron trabajadores, sino que se extiende hacia las firmas autopartistas que abastecen a las plantas. El caso de la firma que encabeza Rattazzi las suspensiones comenzaron en marzo.

Durante una entrevista con Destape Radio, Rattazzi elogió al Gobierno de Mauricio Macri: “Es la mejor gestión en los últimos 90 años. Estamos saliendo de una cleptocracia”, aseguró. “La economía empieza a sincerarse, a abrirse un poquitito, se combate contra la inflación con términos lógicos y no con payasadas”, expresó.

“Nuestra empresa depende de la exportación. Tenemos que abrirnos. Hacer libre comercio y no solo con Brasil. No dependemos de mercado interno argentino. Siempre debemos suspender. Es la lógica de producción. Lo importante es Brasil que no anda lo bien que queremos”, expresó Rattazzi. Durante mayo se produjeron 30.280 vehículos, un 34,3 por ciento por debajo de igual mes del año pasado.