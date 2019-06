El ex ministro Roberto Lavagna y el gobernador de Salta, José Manuel Urtubey, inscribieron ayer, un día antes del cierre formal de listas, la candidatura presidencial del frente Consenso Federal 2030. Tal como se suponía desde que anunciaron el acuerdo la semana pasada, no habrá primarias y Lavagna encabezará la nómina, secundado por Urtubey. Ambos difundieron el documento donde formalizaron ante la Justicia Electoral ese pacto. Además, ayer fuentes de su espacio revelaron que el postulante a la gobernación bonaerense será el diputado nacional Eduardo “Bali” Bucca. Si bien se terminará de definir mañana, todo indica que será acompañado por la ex senadora nacional María Laura Leguizamón. En capital, mientras tanto, llevarían de postulante a jefe de Gobierno porteño al economista Matías Tombolini.

Después de varias idas y vueltas, Lavagna y Urtubey revelaron el nombre del precandidato que debería competir con María Eugenia Vidal y Axel Kicillof para obtener la gobernación de la principal provincia del país. “Bali” Bucca es un dirigente del randazzismo, que ingresó a la cámara en la elección de 2017 en la que compitió el ex ministro del Interior.

Llegaron a ese nombre luego de que fracasaron otros planes más ambiciosos como el de postular a la diputada Graciela Camaño, quien se negó y ahora suena como cabeza de lista de diputados en ese distrito. Otra persona que le escapó a esa contienda fue Margarita Stolbizer, quien pelea con Camaño por el primer lugar de la lista de Diputados por la provincia. En capital, en cambio, quien encabezaría la lista de diputados es Marco Lavagna, actual diputado e hijo del precandidato presidencial. Sin embargo, también hay conflictos con el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo, quien les reprocha que le dejan poco lugar para los suyos. Anoche no descartaban que pidieran competencia en las PASO porteñas para terminar de resolver las tensiones con el gremialista.