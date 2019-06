Luego de haber sido una de las figuras estelares del oficialismo en la discusión por el aborto legal, seguro y gratuito, finalmente Daniel Lipovetzky no tuvo lugar en las listas de diputados nacionales. Por todo gesto, lo ubicaron en la boleta para ser diputado provincial por la Séptima Sección Electoral: va tercero y con posibilidades de no entrar. “No sé si me quedé afuera por haber luchado por el aborto. Si fuera así, no me arrepiento de lo que hice”, sostuvo ayer Lipovetzky, quien –por el momento– no piensa en abandonar el PRO, donde milita hace ya 12 años.

Ex subsecretario de Derechos Humanos de Mauricio Macri cuando era jefe de Gobierno, Lipovetzky es un dirigente con historia en el macrismo. La discusión del aborto lo catapultó a la esfera pública como nunca antes. Por eso sorprendió la decisión, tomada desde la Rosada, de dejarlo afuera del Congreso nacional. No hubo explicaciones oficiales al respecto, si bien circularon distintas versiones: desde que fue un veto de Macri hasta que simplemente se decidió priorizar a otros dirigentes. Lipovetzky terminó tercero en una lista en Séptima Sección Electoral, donde se eligen seis diputados.

Lipovetzky confesó ayer que “tenía expectativas de renovar la banca” y que se siente “desilusionado y dolido”. Admitió que lo tentaron de otros espacios políticos para ir en otras listas, pero que decidió permanecer en Juntos por el Cambio. “Me contactaron de la oposición, pero no me parecía bueno cambiar de equipo en medio del partido”, sostuvo en diálogo con FM Futurock.