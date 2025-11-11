Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura Y Espectaculos

Marcelo Antín y Diego Toni, responsables del nuevo canal de noticias

“ArgentinaI12, una señal de periodismo confiable”

“Tenemos el deber y la obligación de hacer una interpretación seria de las cosas”, señalan los gerentes de Noticias y Programación de la emisora que comienza este mediodía.

El staff de periodistas de la flamante señal. (prensa)

Temas en esta nota: