Omitir para ir al contenido principal
Portada
Economia
En octubre, los cortes vacunos escalaron 3,3 por ciento intermensual
Los precios de la carne pisaron el acelerador
El alza muestra un cambio de tendencia respecto de lo que venía ocurriendo desde mayo. La devaluación no fue inocua en los mostradores de las carnicerías.
Mara Pedrazzoli
12 de noviembre de 2025 - 16:34
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
El impacto del dólar en los mostradores.
(Prensa)
Temas en esta nota:
Carne
Inflación
Precios
Javier Milei