Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Misterio en Comodoro Rivadavia.
A un mes de la desaparición de la pareja de jubilados en Chubut, cómo sigue la investigación
Juana Morales y Jorge Kreder salieron de viaje el 11 de octubre rumbo a Rocas Coloradas, al norte de Comodoro Rivadavia. Nunca más se supo de ellos.
12 de noviembre de 2025 - 13:58
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Jubilados desaparecidos en un Chubut.
La camioneta de Pedro Kreder, empantanada en el Cañadón de Visser, en Chubut.
(Redes )
Temas en esta nota:
Chubut
desaparición
Desaparecidos
Comodoro Rivadavia
Jubilados