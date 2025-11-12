Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Misterio en Comodoro Rivadavia.

A un mes de la desaparición de la pareja de jubilados en Chubut, cómo sigue la investigación

Juana Morales y Jorge Kreder salieron de viaje el 11 de octubre rumbo a Rocas Coloradas, al norte de Comodoro Rivadavia. Nunca más se supo de ellos.

Jubilados desaparecidos en un Chubut. La camioneta de Pedro Kreder, empantanada en el Cañadón de Visser, en Chubut. (Redes )

Temas en esta nota: