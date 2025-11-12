Omitir para ir al contenido principal
Lo investigaron en mamíferos y lo publicaron en la prestigiosa revista Science Advances

Científicos del Conicet descubren cómo los estilos de vida influyen en la prevalencia de cáncer

Según postulan, los animales más cooperativos, como los elefantes y las ballenas, mueren menos de la enfermedad, mientras que los más competitivos, como los felinos, fallecen más.

Conicet
Conicet Conicet (Exactas-Comunicación)