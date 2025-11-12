Omitir para ir al contenido principal
Joan Laporta negó cualquier chance de una vuelta del astro argentino

El presidente de Barcelona descartó un posible regreso de Messi

“No es momento de especular con escenarios poco realistas”, afirmó el máximo dirigente catalán.

Joan Laporta, presidente de Barcelona, descartó la posibilidad de la vuelta de Messi. (PAU BARRENA/AFP)

