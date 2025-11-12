Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
Joan Laporta negó cualquier chance de una vuelta del astro argentino
El presidente de Barcelona descartó un posible regreso de Messi
“No es momento de especular con escenarios poco realistas”, afirmó el máximo dirigente catalán.
12 de noviembre de 2025 - 12:56
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Joan Laporta, presidente de Barcelona, descartó la posibilidad de la vuelta de Messi.
(PAU BARRENA/AFP)
Temas en esta nota:
Lionel Messi
Barcelona FC
Fútbol