Mediante una resolución en el Boletín Oficial

Patricia te busca: la carrera de detective que promocionó Patricia Bullrich ya es oficial

La carrera dura 9 meses y estará disponible para personas que cumplan determinados requisitos.

Departamento Federal de Investigaciones (DFI) Bullrich oficializó la creación de una carrera exprés para ser investigador y portar armas. (redes s)

Temas en esta nota: