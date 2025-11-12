Omitir para ir al contenido principal
El día después del descarrilamiento en Liniers

“Se viaja para la mierda”: usuarios del tren Sarmiento furiosos con el servicio

Tras el descarrilamiento de una formación que dejó a 20 pasajeros heridos, este miércoles se reportaron demoras y cancelaciones desde temprano. El relato de los usuarios y el fastidio cotidiano.

