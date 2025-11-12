Omitir para ir al contenido principal
Portada
Am750
El día después del descarrilamiento en Liniers
“Se viaja para la mierda”: usuarios del tren Sarmiento furiosos con el servicio
Tras el descarrilamiento de una formación que dejó a 20 pasajeros heridos, este miércoles se reportaron demoras y cancelaciones desde temprano. El relato de los usuarios y el fastidio cotidiano.
12 de noviembre de 2025 - 13:53
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
(AUSPITZ)
Temas en esta nota:
Tren Sarmiento