El Mundo
Según un informe de Human Rights Watch
Los venezolanos enviados por EE.UU. a la cárcel de Bukele denuncian torturas
Los detenidos relataron haber sufrido abusos físicos, psicológicos y sexuales, además de ser privados de condiciones mínimas de higiene y alimentación.
13 de noviembre de 2025 - 0:42
Un policía custodia una celda en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca (El Salvador)
Un policía custodia una celda en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca (El Salvador).
(EFE)
