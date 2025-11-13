Omitir para ir al contenido principal
Según un informe de Human Rights Watch

Los venezolanos enviados por EE.UU. a la cárcel de Bukele denuncian torturas

Los detenidos relataron haber sufrido abusos físicos, psicológicos y sexuales, además de ser privados de condiciones mínimas de higiene y alimentación.

Un policía custodia una celda en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca (El Salvador) Un policía custodia una celda en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca (El Salvador). (EFE)

