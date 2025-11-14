Omitir para ir al contenido principal
PortadaLas12

CINE

Muña muña, una película sobre recuperar el deseo

En esta entrevista con Las12, su directora Paula Morel Kristof habla de reconstruir la vida después de los 60, desde la ternura, el erotismo y las propias ganas de ser y hacer cosas nuevas.

Inés Hayes
Inés Hayes
La película de Paula Morel Kristof que fue seleccionada en San Sebastián, llega a los cines argentinos. (Gentileza -)