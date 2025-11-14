Omitir para ir al contenido principal
Portada
Las12
CINE
Muña muña, una película sobre recuperar el deseo
En esta entrevista con Las12, su directora Paula Morel Kristof habla de reconstruir la vida después de los 60, desde la ternura, el erotismo y las propias ganas de ser y hacer cosas nuevas.
Inés Hayes
14 de noviembre de 2025 - 1:03
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
La película de Paula Morel Kristof que fue seleccionada en San Sebastián, llega a los cines argentinos.
(Gentileza -)