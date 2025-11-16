Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo
Símbolo del estallido social, se postula a diputado por la lista de Jara
Gustavo Gatica: “Que Kaiser diga que indultará a carabineros condenados es una mala señal para la democracia”
El candidato a diputado chileno, quien fue víctima de violencia policial, repudia los discursos negacionistas.
Mercedes López San Miguel
16 de noviembre de 2025 - 1:39
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Carlos Veira
Gustavo Gatica, candidato a diputado en Chile
(Carlos Vera)