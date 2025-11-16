Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

Símbolo del estallido social, se postula a diputado por la lista de Jara

Gustavo Gatica: “Que Kaiser diga que indultará a carabineros condenados es una mala señal para la democracia”

El candidato a diputado chileno, quien fue víctima de violencia policial, repudia los discursos negacionistas.

Mercedes López San Miguel
Mercedes López San Miguel
Gustavo Gatica, candidato a diputado chileno
Carlos Veira Gustavo Gatica, candidato a diputado en Chile (Carlos Vera)